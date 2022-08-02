Тула получит 215 млн рублей на создание туристического кода города Фото: Алексей ФОКИН

Тула вошла в число победителей в первом конкурсе проектов по обустройству туристических центров, проведенном Ростуризмом. На конкурс подали проекты 80 городов России с численностью жителей до 2 миллионов, и в результате Тула заняла 6-е место по баллам и вошла в список городов, которые получат федеральное финансирование на обустройство туристического центра.

Как рассказали в министерстве туризма Тульской области, создание туристического кода города станет продолжением работы по восстановлению исторического центра Тулы, что позволит сделать город еще более комфортным, уютным и дружелюбным для гостей и жителей Тулы. На эти цели город получит 215 миллионов рублей.

Проект обустройства туристического центра подавался на конкурс Ростуризма и включает в себя целый комплекс работ. Два подземных перехода получат новое дизайнерское оформление, что превратит их из сугубо функциональной зоны в туристический арт-объект. В Учетном переулке на турмаршруте между кластером «Октава» и музеем «Старая Тульская Аптека» будет создана новая стильная зона. Развитие получат и городские туристско-информационные центры (ТИЦ): предприниматели получат возможность подключиться к проекту и стать оператором ТИЦа.

В центре Тулы планируется установить дополнительные санитарные объекты, доступные для маломобильных граждан. На всей территории исторического центра будет обновлена навигационная линейка, появятся арт-объекты, связанные с историей города, а также архитектурная подсветка исторических зданий. Также в рамках проекта обновят остановочные комплексы, обустроят мобильную сцену в центре города для проведения регулярных концертов и праздников.