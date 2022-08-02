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Общество2 августа 2022 12:35

Памятнику Ленина в Новомосковске Тульской области "вернут лицо"

На реставрационные работы, которые проведет скульптор Ефим Литвак, потребуется около недели
Источник:kp.ru
Памятнику Ленина в Новомосковске Тульской области "вернут лицо"

Памятнику Ленина в Новомосковске Тульской области "вернут лицо"

Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске приступили к реставрационным работам над пятиметровым памятником Владимиру Ленину на улице Московской. Занимается этим скульптор Ефим Литвак, сообщила городская администрация.

Напомним, этот гипсовый Ленин "потерял лицо" 1 апреля 2022 года, когда у него отвалилась нижняя часть лица. Памятник этот был изготовлен комбинатом Росскульптор в Москве и установлен здесь еще в октябре 1948 года.

Теперь же его наконец восстановят, а для долгосрочного сохранения памятника в хорошем состоянии используют особый многослойный состав. Работы планируется завершить уже к концу недели.

Памятнику Ленина в Новомосковске Тульской области "вернут лицо"

Памятнику Ленина в Новомосковске Тульской области "вернут лицо"

Фото: материалы пресс-служб