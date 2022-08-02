В Туле восемь домов остались без холодной воды из-за аварийных работ
Фото: Арина ВОРОНЦОВА
Сегодня, 2 августа, часть Тулы осталась без холодного водоснабжения с 09:30. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ в районе пересечения улиц Лейтейзена и Пушкинской.
До окончания работ холодной воды не будет по следующим адресам:
ул. Лейтейзена, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
ул. Свободы, 24,
ул. Революции, 33.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.