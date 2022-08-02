В Туле восемь домов остались без холодной воды из-за аварийных работ Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Сегодня, 2 августа, часть Тулы осталась без холодного водоснабжения с 09:30. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ в районе пересечения улиц Лейтейзена и Пушкинской.

До окончания работ холодной воды не будет по следующим адресам:

ул. Лейтейзена, 6, 8, 10, 12, 14, 16,

ул. Свободы, 24,

ул. Революции, 33.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.