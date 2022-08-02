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Происшествия2 августа 2022 6:42

В Туле при пожаре в частном доме пострадал 64-летний мужчина

Он получил ожоги стоп и поясничного отдела
Источник:kp.ru
В Туле при пожаре в частном доме пострадал 64-летний мужчина

В Туле при пожаре в частном доме пострадал 64-летний мужчина

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня утром, 2 августа в 05:41, стало известно о пожаре в Туле на 3-м проезде Мясново, где загорелся частный жилой дом. На место происшествия выехали два пожарных расчета,которые за 11 минут потушили открытое пламя.

В результате пожара пострадал 64-летний мужчина, который получил ожоги стоп и поясничного отдела. В результате происшествия в комнате обгорел матрас, закоптились стены и потолок.

Причина пожара устанавливается.