Заключенные исправительной колонии в Тульской области выращивают огурцы и перец Фото: материалы пресс-служб

В ИК-7 осужденные занимаются овощеводством в установленной на территории подсобного хозяйства теплице, круглый год они занимаются выращиванием свежих овощей, а полученный урожай продаюется в магазине исправительного учреждения.

Так, за два летних месяца овощеводы собрали более 642 кг огурцов и 33 кг перца. Продукция пользуется большим спросом и успешно реализуется среди осужденных.

Отапливаемая теплица по решению руководства исправительной колонии №7 появилась два года назад. Осужденные провели необходимые работы по подготовке земли к высадке рассады, занимались культивацией и заменой грунта. Вложенные усилия довольно быстро начали приносить свои плоды.

Со временем участок растениеводства расширили и усовершенствовали. Помимо множества различных сортов огурцов, здесь выращивают несколько сортов перца таких как «Испанский сладкий», «Богатырь» и «Атлант».