В Тульской области в музее Руднева прошел VII фестиваль «Под Андреевским флагом» Фото: материалы пресс-служб

31 июля в музее командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева прошел VII фестиваль «Под Андреевским флагом», приуроченный ко Дню Военно-морского флота. Он состоялся в рамках проекта «Музейное лето в Туле», как часть фестиваля «Петровские ассамблеи».

Для гостей подготовили тематическую концертную программу с участием столичных исполнителей, а также музыкальных коллективов Тульской области. Участникам фестиваля показали церемониальный марш клуба юных моряков «Морской волк» и научили гостей вязать морские узлы на интерактивной игре «Морской бой». Для всех желающих гиды провели экскурсию в музее, где посетители узнали историю подвига экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец».

Участники фестиваля почтили память погибших моряков минутой молчания, возложили цветы к подножию обелиска В.Ф. Рудневу.