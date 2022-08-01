В Тульской области за выходные на нетрезвом вождении попались 32 водителя

За минувшие выходные дни, 30 и 31 июля, сотрудники Госавтоинспекции Тульской области выявили 32 водителя, севших за руль пьяными. Из них протоколы получили:

- 18 водителей - за управление автомобилем в состоянии опьянения;

- 1 водитель - за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, не имеющим водительских прав;

- 9 водителей - за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение.

Кроме того, на 4 водителей собрали материалы на уголовное дело за повторное нарушение запрета на нетрезвое вождение, а еще на 3 - за управление транспортным средством лицом, заведомо лишенным водительских прав.