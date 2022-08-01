Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 августа 2022 8:58

Под Тулой при столкновении Lada Priora и «Нивы» пострадала 62-летняя женщина

предварительно, водитель Lada не убедился в безопасности маневра
Источник:kp.ru
Под Тулой при столкновении Lada Priora и «Нивы» пострадала 62-летняя женщина

Под Тулой при столкновении Lada Priora и «Нивы» пострадала 62-летняя женщина

Фото: соцсети

Вечером 31 июля, в 16:47, под Тулой, на 733-ем километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо», на повороте на Коптево произошло ДТП с пострадавшей.

По предварительной информации, 55-летний мужчина на автомобиле Lada Priora на регулируемом перекрестке не убедился в безопасности поворота налево и столкнулся с ехавшей навстречу «Нивой» под управлением 74-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала и была госпитализирована с различными травмами 62-летняя пассажирка «Нивы».

Под Тулой при столкновении Lada Priora и «Нивы» пострадала 62-летняя женщина

Под Тулой при столкновении Lada Priora и «Нивы» пострадала 62-летняя женщина

Фото: материалы пресс-служб