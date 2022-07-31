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Происшествия31 июля 2022 13:07

В Туле при пожаре на улице Горького 71-летний мужчина получил ожоги ног

В пострадавшей от огня комнате сгорели постельные принадлежности - предположительно, пострадавший курил в постели
Источник:kp.ru
В Туле при пожаре на улице Горького 71-летний мужчина получил ожоги ног

В Туле при пожаре на улице Горького 71-летний мужчина получил ожоги ног

Фото: материалы пресс-служб

31 июля в 11:29 на улице М. Горького в Туле произошел пожар в жилом многоквартирном доме, на место происшествия выехали пять пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания.

Прибыв на место происшествия в 11:33, пожарные ликвидировали открытое пламя к 11:40.

В результате происшествия пострадал 71-летний мужчина, получивший ожоги ног, в комнате сгорели постельные принадлежности.

Причина пожара устанавливается.