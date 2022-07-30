Около 3 километров прибрежной полосы Воронки расчистили тульские спасатели Фото: материалы пресс-служб

В течение уходящей недели, с 25 по 29 июля, сотрудники спасательных служб Тульской области расчищали береговую линию реки Воронки, чтобы минимизировать риски подтоплений приусадебных участков и частных жилых домов весной и в случае сильных дождей. Так, в прошлом году в Дедилово не было подтоплений как раз благодаря предварительно проведенной масштабной расчистке реки Шиворонь.

Всего за пять дней тульские спасатели расчистили около 3000 метров прибрежной полосы реки Воронки, вывезли более 1000 кубометров древесины и порубочных остатков. К работам ежедневно привлекалось 25 спецмашин и около 100 человек из числа подразделений МЧС России, а также специалистов областной поисково-спасательной службы и городской спасательной службы.

Сегодня, в рамках мероприятия по подведению итогов работ, 30 сотрудников спасательных служб региона, принимавших участие в расчистке берегов реки Воронка были награждены грамотами и благодарностями.