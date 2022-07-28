В Тульской области наркокурьера, попавшегося с 27,5 кг наркотиков, осудили на 17 лет колонии Фото: Алексей ФОКИН

35-летний уроженец Архангельской области был признан судом Щекинского района Тульской области виновным в нетрезвом вождении, покушении на незаконный сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере и в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

В суде установлено, что до 13 октября 2021 года подсудимый, являющийся наркоманом и не имеющий определенного места жительства, вступил в организованную группу в роли перевозчика наркотиков. Также он временно хранил их и доставлял в регионы для размещения в тайниках.

В Щекинском районе Тульской области 26 октября 2021 года злоумышленника, который пьяным ехал за рулем автомобиля, задержали сотрудники ГИБДД. При досмотре в машине нашли смесь, содержащую мефедрон, общей массой 27,5 кг, а также телефон, в котором были указаны координаты тайника, в котором подсудимый 20 октября 2021 года на территории Орловской области спрятал 1,9 кг мефедрона.

Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.