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Общество28 июля 2022 10:32

Участковые педиатры в Тульской области начали получать выплату в 15 тысяч рублей в месяц

Выплата предоставляется всем участковым педиатрам, вне зависимости от стажа
Источник:kp.ru
Участковые педиатры в Тульской области начали получать выплату в 15 тысяч рублей в месяц

Участковые педиатры в Тульской области начали получать выплату в 15 тысяч рублей в месяц

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области в этом месяце около 200 врачей-педиатров впервые получили ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей, в дополнение к основной зарплате. Выплата предоставляется всем участковым педиатрам, вне зависимости от стажа и времени работы в регионе.

Напомним, с прошлого года в регионе действует ежемесячная выплата неонатологам в размере 20 тысяч рублей. С 1 июня начались доплаты по 15 тысяч участковым педиатрам, а с 1 сентября такую же выплату будут получать участковые терапевты и врачи общей практики.

Оформить заявку на выплату врачи могут на портале Госуслуг. Услугу предоставляет министерство труда и социальной защиты Тульской области.