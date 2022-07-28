Участковые педиатры в Тульской области начали получать выплату в 15 тысяч рублей в месяц Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области в этом месяце около 200 врачей-педиатров впервые получили ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей, в дополнение к основной зарплате. Выплата предоставляется всем участковым педиатрам, вне зависимости от стажа и времени работы в регионе.

Напомним, с прошлого года в регионе действует ежемесячная выплата неонатологам в размере 20 тысяч рублей. С 1 июня начались доплаты по 15 тысяч участковым педиатрам, а с 1 сентября такую же выплату будут получать участковые терапевты и врачи общей практики.

Оформить заявку на выплату врачи могут на портале Госуслуг. Услугу предоставляет министерство труда и социальной защиты Тульской области.