В Туле десятки домов по нескольким улицам останутся без холодной воды
Фото: Арина ВОРОНЦОВА
27 июля в Туле временно отключат подачу холодной воды по ряду улиц: это связано с проведением ремонтно–восстановительных работ (по обращению частного лица) по улице Кабакова, 9.
В результате с 9:30 до окончания работ воды не будет по адресам:
- частный сектор по 8-му, 7-му, 6-му, 4-му, 3-му, 2-му, 1-му проездам поселка Мясново,
- Клинской проезд,
- улица Летная,
- улица Моторная,
- улица Кабакова.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.