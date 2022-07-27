В Туле десятки домов по нескольким улицам останутся без холодной воды Фото: Арина ВОРОНЦОВА

27 июля в Туле временно отключат подачу холодной воды по ряду улиц: это связано с проведением ремонтно–восстановительных работ (по обращению частного лица) по улице Кабакова, 9.

В результате с 9:30 до окончания работ воды не будет по адресам:

- частный сектор по 8-му, 7-му, 6-му, 4-му, 3-му, 2-му, 1-му проездам поселка Мясново,

- Клинской проезд,

- улица Летная,

- улица Моторная,

- улица Кабакова.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.