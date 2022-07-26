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Звезды26 июля 2022 12:00

Туляков приглашают на фестиваль военно-морской песни «Под Андреевским флагом»

Праздничное мероприятие пройдет 31 июля с 11.00
Источник:kp.ru
Туляков приглашают на фестиваль военно-морской песни «Под Андреевским флагом»

Туляков приглашают на фестиваль военно-морской песни «Под Андреевским флагом»

Фото: Игорь КОПЫТОВ

31 июля традиционный ежегодный фестиваль военно-морской песни «Под Андреевским флагом» пройдет в музее командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева. Он приурочен ко Дню Военно-Морского флота - профессиональному празднику не только действующих военных моряков, но и тех, кто служил на флоте раньше.

В программе запланированы панихида по погибшим морякам, церемония поднятия Андреевского флага, Церемониальный марш воспитанников КЮМ «Морской волк» из Ступино. Также все желающие смогут посетить экскурсию по музею, научиться вязать морские узлы и даже сразиться в морской бой. Начало мероприятия в 11:00.

Возрастная категория: 6+