Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2022 8:55

В Тульской области новое пособие на детей получают больше 16 тысяч семей

Его начали выплачивать с 1 мая на детей от 8 до 17 лет
Источник:kp.ru
В Тульской области новое пособие на детей получают больше 16 тысяч семей

В Тульской области новое пособие на детей получают больше 16 тысяч семей

Фото: Алексей ФОКИН

С 1 мая в Тульской области Пенсионный фонд РФ начал выплачивать пособия на детей от 8 до 17 лет, и на сегодня выплату этого пособия оформили 16 217 семей. Всего было перечислено более 643,6 млн рублей.

Кроме того, 1 июня выплаты были проиндексированы и теперь составляют 6 616, 9 924 или 13 232 рублей — 50%, 75% и 100% от размера прожиточного минимума на ребенка в Тульской области. Размер выплаты зависит от разницы между размером прожиточного минимума на душу населения (13 641 рублей в нашем регионе) и доходом семьи. То есть, если при назначении пособия в 50% среднедушевой доход по-прежнему не доходит до прожиточного минимума, то сумму увеличивают до 75% и так далее.