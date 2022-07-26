В Тульской области новое пособие на детей получают больше 16 тысяч семей Фото: Алексей ФОКИН

С 1 мая в Тульской области Пенсионный фонд РФ начал выплачивать пособия на детей от 8 до 17 лет, и на сегодня выплату этого пособия оформили 16 217 семей. Всего было перечислено более 643,6 млн рублей.

Кроме того, 1 июня выплаты были проиндексированы и теперь составляют 6 616, 9 924 или 13 232 рублей — 50%, 75% и 100% от размера прожиточного минимума на ребенка в Тульской области. Размер выплаты зависит от разницы между размером прожиточного минимума на душу населения (13 641 рублей в нашем регионе) и доходом семьи. То есть, если при назначении пособия в 50% среднедушевой доход по-прежнему не доходит до прожиточного минимума, то сумму увеличивают до 75% и так далее.