В Тульской области после вмешательства прокуратуры снесли заброшенную гостиницу Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Каменского района Тульской области провела проверку и установила, что администрация района, которой принадлежало нежилое одноэтажное здание (бывшая гостиница «Колос») в селе Архангельское, не провела профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Дело в том, что здание бывшей гостиницы находилось в аварийном состоянии после пожара и не использовалось на протяжении длительного времени, но при этом здание и прилегающая к нему территория не были закрыты для посторонних, что создавало потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан, и в первую очередь несовершеннолетних.

В Тульской области после вмешательства прокуратуры снесли заброшенную гостиницу Фото: материалы пресс-служб

Прокурор района внес главе администрации представление, в рамках исполнения которого здание полностью демонтировали, также одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.