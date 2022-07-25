В Тульской области из-за ремонта ограничат движение через два железнодорожных переезда Фото: Алексей ФОКИН

27 июля движение транспорта через железнодорожный переезд на 19 км перегона Урванка — Сборная-Угольная (улица Транспортная) в Новомосковске с 9:00 до 16:00 будет вестись по одной полосе из-за ремонта дорожного покрытия.

Также капитальный ремонт переезда запланирован на станции Волово с 10:30 25 июля до 10:30 27 июля. На это время проезд автомобилей будет закрыт. Объезжать водителям предлагают через переезд в деревне Панарино.

Тульских водителей просят отнестись к проводимым работам с пониманием и планировать маршруты движения заранее.