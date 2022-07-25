В Тульской области среди крупных рек нет ни одной чистой Фото: Алексей ФОКИН

По данным доклада, опубликованного в сборнике правовых актов, на 2021 год в Тульской области все реки имеют статусы «загрязненной», «очень загрязненной» или «грязной», рек со статусом «чистая» в регионе нет.

Так, у реки Красивая Меча в Ефремове за год статус перешел со «слабо загрязненной» в «загрязненную», а вот Ока в Белеве и Алексине перешла в «загрязненную» из «очень загрязненной».

«Очень загрязненной» признана река Упа в деревне Кулешово, а в поселке Ломинцевский её статус переходит с «очень загрязненной» и «грязной» в просто «загрязненную». В Туле она стала чище - «загрязненная», а ниже впадения в реку Воронку – «грязная». В деревне Орлово река имеет стабильный уровень «очень загрязненная». В реке Воронка в деревне Ясная Поляна качество воды стало лучше, она перестала быть «грязной» и стала «очень загрязненной», река Мышега в Алексине стала просто «грязной», а прежде была «очень грязная».

Шатское водохранилище в Новомосковске улучшило свой статус в одном из двух створов – с «грязной» в «очень загрязненную», а река Дон в Донском осталась - «грязной».