Бычья змея-альбинос, найденная в подъезде тульского дома, вернулась к хозяину Фото: материалы пресс-служб

Белая бычья змея, которую 18 июля обнаружили жильцы в подъезде дома на улице Макаренко в Туле, вернулась к хозяину, об этом сообщила пресс-служба тульского экзоатриума на своей странице в соцсети.

Напомним, найденную змею изловили вызванные жильцами сотрудники МЧС и передали на карантин в экзотариум. Благодаря огласке истории, хозяин понял, где искать своего беглого питомца и приехал в экзотариум, получив назад змею, а также ценные указания от герпетологов.