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Общество22 июля 2022 14:38

Бычья змея-альбинос, найденная в подъезде тульского дома, вернулась к хозяину

Благодаря огласке, владелец змеи узнал, где ее искать и приехал за питомцем
Источник:kp.ru
Бычья змея-альбинос, найденная в подъезде тульского дома, вернулась к хозяину

Бычья змея-альбинос, найденная в подъезде тульского дома, вернулась к хозяину

Фото: материалы пресс-служб

Белая бычья змея, которую 18 июля обнаружили жильцы в подъезде дома на улице Макаренко в Туле, вернулась к хозяину, об этом сообщила пресс-служба тульского экзоатриума на своей странице в соцсети.

Напомним, найденную змею изловили вызванные жильцами сотрудники МЧС и передали на карантин в экзотариум. Благодаря огласке истории, хозяин понял, где искать своего беглого питомца и приехал в экзотариум, получив назад змею, а также ценные указания от герпетологов.