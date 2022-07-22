На 22 июля в Тульской области за сутки выявили 60 новых случаев коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 22 июля, 11:00, за минувшие сутки в Тульской области выявили 60 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 158 980 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 10 человек.

20 пациентов выздоровели от этой болезни за тот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 152 943 человека.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, за сутки был подтвержден у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 242 человека.