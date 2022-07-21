В Туле продавец салона электроники украл 13 смартфонов и смарт-часы Фото: Алексей ФОКИН

В Туле в полицию обратился сотрудник безопасности крупного магазина по улице Пролетарской, который сообщил, что из торгового зала пропали 13 мобильных телефонов и одни смарт-часы на сумму 266 486 рублей.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции выяснили, что к краже причастен 32-летний продавец этого же супермаркета. Молодого человека задержали, он признался в преступлении, тно вернуть похищенное не смог, так как уже успел его продать, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства преступления.