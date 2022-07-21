График работы музея-усадьбы «Ясная Поляна» под Тулой изменится с 1 августа Фото: Алексей ФОКИН

С 1 августа в музее-усадьбе «Ясная Поляна» изменится график работы, это связано с тем, что растет число посетителей, а пропускная способность исторической территории заповедника не меняется. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Антропогенная нагрузка на территорию Ясной Поляны увеличивается ежегодно, и чтобы ухаживать за комплексом, благоустраивать заповедник, заниматься восстановлением мемориальных природных объектов и проводить другие хозяйственные работы, сотрудником нужно время без посетителей.

Поэтому, начиная с августа 2022 года, заповедник перейдет на новый график работы и будет открыт для посетителей:

- с 1 мая по 31 октября с 9:00 до 18:00 со вторника по воскресенье,

- с 1 ноября по 30 апреля - с9:00 до 17:00 в те же дни (со вторника по воскресение).

Понедельник является выходным днем, когда заповедник закрыт от посетителей.