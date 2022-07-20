21 июля в Туле снова ожидается гроза и дожди Фото: Алексей ФОКИН

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 21 июля на территории Тульской области днем ожидается местами гроза.

МЧС России напоминает жителям региона общие меры безопасного поведения при грозе.

Если вы находитесь в доме:

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.