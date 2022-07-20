Туляков приглашают на кастинг на роли в учебном фильме "Дикарь" Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области пройдут съемки учебного фильма студента ВГИК (Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова), об этом сообщает Кинокомиссия Тульской области.. Поэтому туляков и жителей ближайших к ней районов области приглашают на кастинг для участия в съемках. Требуются люди на следующие роли:

- Татьяна: девушка 14-18 лет, с веселым нравом,

- Виталий: молодой мужчина 25-35 лет, сильный, обаятельный, беззаботный (татуировки будут плюсом),

- Александр: мальчик 12-15 лет, спокойный, невысокий, смелый и уверенный в себе,

- миловидный мальчик до 7 лет,

- девушка: светленькая, худого телосложения, образ русской деревенской девушки , как в старых советских фильмах,

- Светка: энергичная девушка 16-20 лет, с горящими глазами, боевитая,

- дядя Митя: мужчина 40-45 лет, одинокий, потерявший всю семью в войну, запустивший себя, с добрыми глазами.

Очный кастинг пройдет в Туле 21 и 22 июля. Дистанционный — после 22 июля.

Свои фотографии и видеовизитку необходимо прислать в телеграм на номер +7 (903) 668-26-80, в сообщении указать местонахождения. По этому же номеру телефона можно узнать подробности кастинга.