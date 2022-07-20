Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2022 9:43

Туляки - участники спецоперации на Украине получат разовые выплаты в 100 тысяч рублей

Выплаты будут производиться из регионального бюджета
Источник:kp.ru
Туляки - участники спецоперации на Украине получат разовые выплаты в 100 тысяч рублей

Туляки - участники спецоперации на Украине получат разовые выплаты в 100 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Военнослужащие из Тульской области, принимающие участие в специальной военной операции на территории Украины и ЛДНР, получат дополнительную единовременную выплату в 100 тысяч рублей, указ о формировании выплат подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Так как финансирование выплаты пойдет за счет регионального бюджета, контроль за выполнением указа возложили на заместителя председателя правительства региона Ольгу Гремякову. Указ вступил в силу со дня официального опубликования.