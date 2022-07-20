Туляки - участники спецоперации на Украине получат разовые выплаты в 100 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Военнослужащие из Тульской области, принимающие участие в специальной военной операции на территории Украины и ЛДНР, получат дополнительную единовременную выплату в 100 тысяч рублей, указ о формировании выплат подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Так как финансирование выплаты пойдет за счет регионального бюджета, контроль за выполнением указа возложили на заместителя председателя правительства региона Ольгу Гремякову. Указ вступил в силу со дня официального опубликования.