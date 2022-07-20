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Общество20 июля 2022 7:45

Президент России Владимир Путин отметил заслуги троих туляков государственными наградами

Губернатор Алексей Дюмин поздравил награжденных
Источник:kp.ru
Президент России Владимир Путин отметил заслуги троих туляков государственными наградами

Президент России Владимир Путин отметил заслуги троих туляков государственными наградами

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами:

- за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден глава администрации Тепло-Огаревского района Андрей Фитисов.

- за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность знаком отличия «За наставничество» награждена консультант исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области», председатель Общественной палаты региона Галина Фомина.

- за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено наладчику станков и манипуляторов с программным управлением механического цеха АО «Плавский машиностроительный завод «Плава» Сергей Орехов.