Президент России Владимир Путин отметил заслуги троих туляков государственными наградами Фото: Игорь КОПЫТОВ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами:

- за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден глава администрации Тепло-Огаревского района Андрей Фитисов.

- за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность знаком отличия «За наставничество» награждена консультант исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области», председатель Общественной палаты региона Галина Фомина.

- за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено наладчику станков и манипуляторов с программным управлением механического цеха АО «Плавский машиностроительный завод «Плава» Сергей Орехов.