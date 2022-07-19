По итогам весеннего призыва 302 туляка пополнят ряды вооруженных сил России Фото: Алексей ФОКИН

В Туле подвели итоги весеннего призыва, который проходил с 1 апреля по 15 июля: в результате проведенной работы в ряды вооруженных сил России вступят 302 туляка.

Тульские призывники будут проходить службу в основном на территории Западного военного округа во всех родах войск. Кроме того, прошел отбор и зачисление в научно-производственную роту на базе КБП и НПО «Сплав», в научную роту на базе технополиса «Эра» в Анапе и другие специализированные подразделения.