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Общество19 июля 2022 14:23

По итогам весеннего призыва 302 туляка пополнят ряды вооруженных сил России

Призывная кампания проходила с 1 апреля по 15 июля
Источник:kp.ru
По итогам весеннего призыва 302 туляка пополнят ряды вооруженных сил России

По итогам весеннего призыва 302 туляка пополнят ряды вооруженных сил России

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле подвели итоги весеннего призыва, который проходил с 1 апреля по 15 июля: в результате проведенной работы в ряды вооруженных сил России вступят 302 туляка.

Тульские призывники будут проходить службу в основном на территории Западного военного округа во всех родах войск. Кроме того, прошел отбор и зачисление в научно-производственную роту на базе КБП и НПО «Сплав», в научную роту на базе технополиса «Эра» в Анапе и другие специализированные подразделения.