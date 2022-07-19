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Общество19 июля 2022 13:07

Прокуратура провела проверку после падения клумбы на ребенка в Тульской области

Представление внесли МБУ «Районное благоустройство» за найденные нарушения
Источник:kp.ru
Прокуратура провела проверку после падения клумбы на ребенка в Тульской области

Прокуратура провела проверку после падения клумбы на ребенка в Тульской области

Фото: соцсети

Прокуратура Новомосковска в Тульской области провела проверку и нашла нарушения в работе МБУ «Районное благоустройство», после того, как 17 июля на 10-летнего ребенка упала передвижная клумба.

Проверка установила, что учреждение не контролировало, как следует, сохранность и безопасность стилобата на Центральной площади Новомосковска и установленных на нем малых архитектурных форм (клумб на колесиках). Кроме того, учреждение не зарегистрировало в едином государственном реестре имущества право оперативного управления на сооружение.

Чтобы нарушения были оперативно устранены, прокуратура Новомосковска внесла директору бюджетного учреждения представление. Исполнение требований прокурора поставлено на контроль.