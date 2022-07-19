В Тульской области пьяный мужчина на Daewoo опрокинулся в кювет: пострадали два человека Фото: материалы пресс-служб

18 июля в 20:00 на 8-м километре автодороги «Щекино – Одоев – Арсеньево – автоподъезд к населенному пункту Малынь» в Щекинском районе Тульской области произошло "пьяное" ДТП с "перевертышем".

По предварительной информации, нетрезвый 33-летний мужчина, не имеющий водительских прав, на автомобиле Daewoo Nexia съехал в левый кювет, где и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал и сам водитель, который был госпитализирован с различными травмами, и его пассажир – 24-летний молодой человек,который был отпущен после оказания медицинской помощи.