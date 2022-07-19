Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 июля 2022 6:44

Тульские медики, вернувшиеся из Мариуполя, вернули мариупольской семье кота

Шотландский кот по кличке Боцман сбежал в дни обстрела, и эвакуировавшаяся семья вынужденно его оставила
Источник:kp.ru
Тульские медики, вернувшиеся из Мариуполя, вернули мариупольской семье кота

Тульские медики, вернувшиеся из Мариуполя, вернули мариупольской семье кота

Фото: материалы пресс-служб

Тульские медики, недавно вернувшиеся в родной город из двухнедельной гуманитарной миссии в Мариуполь, привезли в Тулу "неучтенного попутчика" - шотландского кота Боцмана. Этот кот, принадлежит семье, которая переехала в наш город из Мариуполя в апреле этого года после обстрелов. Тогда их дом пострадал от обстрела, Боцман убежал, а искать его не было времени.

позднее кот вернулся и жил у родителей своей хозяйки, а когда в Мариуполь приехали тульские врачи, женщина обратилась к ним с просьбой отвезти к ее дочери "мохнатого члена семьи".

Руководитель выездной группы тульских медиков Алексей Эрк согласился и, вернувшись в Тулу, передал Боцмана хозяйке в одном из местных скверов.