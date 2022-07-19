Тульские медики, вернувшиеся из Мариуполя, вернули мариупольской семье кота Фото: материалы пресс-служб

Тульские медики, недавно вернувшиеся в родной город из двухнедельной гуманитарной миссии в Мариуполь, привезли в Тулу "неучтенного попутчика" - шотландского кота Боцмана. Этот кот, принадлежит семье, которая переехала в наш город из Мариуполя в апреле этого года после обстрелов. Тогда их дом пострадал от обстрела, Боцман убежал, а искать его не было времени.

позднее кот вернулся и жил у родителей своей хозяйки, а когда в Мариуполь приехали тульские врачи, женщина обратилась к ним с просьбой отвезти к ее дочери "мохнатого члена семьи".

Руководитель выездной группы тульских медиков Алексей Эрк согласился и, вернувшись в Тулу, передал Боцмана хозяйке в одном из местных скверов.