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Общество19 июля 2022 6:21

В центре Тулы жители дома обнаружили в подъезде экзотическую змею-альбиноса

Рептилию поместили на карантин в экзотариуме в ожидании обращения ее хозяина
Источник:kp.ru
В центре Тулы жители дома обнаружили в подъезде экзотическую змею-альбиноса

В центре Тулы жители дома обнаружили в подъезде экзотическую змею-альбиноса

Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 18 июля, в тульский Экзотариум позвонила жительница одного из домов на улице Макаренко и сообщила, что в ее подъезде ползает змея белого цвета. Люди, не знавшие, что с ней делать, обратились в Экзотариум и в Службу Спасения.

На место происшествия и спасатели, и герпетологи прибыли практически одновременно, совместными усилиями изловив рептилию, которой оказался молодой бычий полоз-альбинос, не представляющий опасности для человека.

Сотрудники Службы Спасения передали рептилию ведущему зоотехнику Экзотариума и сделали фото на память.Тепер змея будет находиться на карантине у специалистов, так как Экзотариум не имеет права принимать животных, в ожидании обращения от своего хозяина.

Экзотариум благодарит жильцов за бдительность и сотрудников службы спасения за оперативность и бережное отношение к змее.