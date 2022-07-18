В Тульской области столкнулись два ВАЗа: пострадали трое взрослых и 12-летняя девочка Фото: материалы пресс-служб

17 июля в 11:40 на 1-м километре автодороги «Кашира – Серебряные пруды – Кимовск - Узловая» Узловского района Тульской области произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации, 65-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-21310 при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу ехавшему по главной дороге ВАЗу-210703 под управлением 31-летнего молодого человека.

В результате ДТП с различными травмами были госпитализированы водитель первого ВАЗа и 12-летняя пассажирка второго, а водитель второго ВАЗа и его вторая пассажирка, 30-летняя девушка, были отпущены после оказания медицинской помощи.