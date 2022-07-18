Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июля 2022 13:08

В Тульской области продолжается расследование незаконной торговли данными умерших туляков

На данный момент было выявлено больше 100 случаев передачи информациии
Источник:kp.ru
В Тульской области продолжается расследование незаконной торговли данными умерших туляков

В Тульской области продолжается расследование незаконной торговли данными умерших туляков

Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщил глава СУ СКР по Тульской области, следователи продолжают работу над уголовным делом о покупке ритуальными службами данных умерших жителей Тульской области. На сегодня следователи отработали более ста фактов передачи информации.

Напомним, руководитель «Городской ритуальной службы № 1», трое его сотрудников и двое бывших полицейских находятся под стражей как подозреваемые в соучастии. По делу также проходит бывший главврач городской больницы № 3. По имеющейся информации, в 2020–2021 годах ритуальные агентства покупали персональные данные умерших людей, чтобы оперативно "впаривать" свои услуги их безутешным родственникам.