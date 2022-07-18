В Тульской области на трассе М-2 перевернулся Volkswagen Touareg: пострадал ребенок Фото: материалы пресс-служб

16 июля в 13:40 на 115-м километре автодороги М-2 «Крым» Заокского района Тульской области произошло ДТП с "перевертышем".

По предварительной информации, 38-летняя женщина на автомобиле Volkswagen Touareg не справилась с управлением, съехала в правый придорожный кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал пассажир иномарки – 8-летний мальчик, который был отпущен после оказания медицинской помощи. На момент происшествия ребенок находился в детском удерживающем устройстве.