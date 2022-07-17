Житель Ефремова Тульской области зарезал оскорблявшую его знакомую Фото: Алексей ФОКИН

35-летний мужчин, житель Ефремова Тульской области, был признан виновным в убийстве и осужден на 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как установило следствие, 5 марта 2022 года в квартире дома на улице Дружбы в Ефремове подсудимый выпивал с 38-летней знакомой. В какой-то момент пьяная женщина начала оскорблять собутыльника, и тот схватился за нож. Этим оружием мужчина ударил потерпевшую в поясницу, женщину доставили в больницу, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась.

В ходе следствия злоумышленник признал свою вину в содеянном.