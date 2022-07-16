Четыре тульские семьи приняли под опеку детей из Донбасса Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 15 июля, в Тулу приехали дети из Донецкой Народной Республики, оставшиеся без попечения родителей. Теперь они будут под опекой четырех тульских семей, с которыми дети встретились в Центре семейной истории в Туле.

Отмечается, что на сегодня 50 детей из ЛДНР уже находятся в российских семьях, а в ближайшее время еще 108 будут устроены в приемные семьи шести регионов. В настоящее время все дети из государственных учреждений Донбасса эвакуированы на территорию России и находятся в пунктах временного размещения.

Алексей Дюмин поблагодарил семьи, которые откликнулись и принимают детей:

«Дорогие родители, уверен, что вы будете делиться самым важным: добротой и своим теплом. Ребята, ну, а мы, взрослые со своей стороны сделаем все, чтобы вам здесь было комфортно и, главное, безопасно», - сказал губернатор.

Губернатор также вручил приемным семьям подарочные сертификаты родителям, а детям - подарки.