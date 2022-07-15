В Туле открылась выставка «Шедевры тульских мастеров» с уникальными экспонатами из крупнейших музеев России Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 15 июля, в Тульском государственном музее открылась выставка «Шедевры тульских мастеров», посвященная 350-летию со дня рождения Петра Великого и 150-летию музея оружия.

Посетителей ждут свыше 120 уникальных предметов из собрания крупнейших музеев - Государственный Эрмитаж, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны Российской Федерации, Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина», а также экспонаты от творческого союза «Гильдия мастеров-оружейников», публичного акционерного общества «Императорский Тульский оружейный завод» и частных коллекций.

В их число вошли подлинные образцы работ тульских мастеров XVIII – XXI веков: дуэльные пистолеты, авторское холодное оружие, предметы повседневного быта, охотничьи и спортивные ружья с утонченным декором, выполненным в разнообразных техниках обработки металла, дерева, кости и камня, а также действующие миниатюры оружия.

Посетить выставку можно до 28 сентября.