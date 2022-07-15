В Туле с 16 по 24 июля ограничат движение, остановку и стоянку транспорта по ряду улиц Фото: материалы пресс-служб

В Туле из-за проведения двух разнонаправленных массовых мероприятий будут действовать ограничения движения транспорта, соробщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Так, 16 июля на территории Тульского Кремля и Казанской набережной пройдет забег «Ночная Тула», и потому запретят остановку и стоянку транспорта с 00:00 16 июля 2022 до 01:00 17 июля и ограничат движение с 15:00 16 июля 2022 до 01:00 17 июля на участках:

- по ул. Менделеевской на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади;

- в Садовом переулке на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской;

- по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка;

- на Крестовоздвиженской площади;

- по ул. Никитской на участке от Казанской Набережной до ул. Дзержинского;

- на ул. Союзной;

- на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной;

- по ул. Благовещенской, в Союзном переулке;

- в Черниковском переулке, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советская до ул. Менделеевская, на парковочном пространстве, расположенном в районе дома 5 и дома 3 по ул. Советской;

- в Денисовском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади;

- по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади.

Просим автомобилистов при планировании поездок заранее выбирать маршруты объезда.

А с 16 по 24 июля будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от улицы Советской до улицы Менделеевской. Ограничения связаны с проведением с 18 по 24 июля на площади Ленина всероссийской ярмарки-фестиваля «Агро-Тула».