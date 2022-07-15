В Ясногорске Тульской области в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист без прав Фото: материалы пресс-служб

14 июля в 22:15 на улице Горького в Ясногорске Тульской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста.

По предварительной информации, 24-летний молодой человек на автомобиле Toyota Land Cruiser 200, ехал по главной дороге и при повороте налево столкнулся с незарегистрированным в установленном порядке мопедом «Альфа» под управлением 17-летнего юноши.

В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист был госпитализирован с различными травмами. В момент происшествия пострадавший был без защитной экипировки, а также не имел права управления транспортными средствами.