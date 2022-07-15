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Происшествия15 июля 2022 13:01

В Ясногорске Тульской области в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист без прав

Молодой человек, ехавший без защитной экипировки, был госпитализирован
Источник:kp.ru
В Ясногорске Тульской области в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист без прав

В Ясногорске Тульской области в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист без прав

Фото: материалы пресс-служб

14 июля в 22:15 на улице Горького в Ясногорске Тульской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста.

По предварительной информации, 24-летний молодой человек на автомобиле Toyota Land Cruiser 200, ехал по главной дороге и при повороте налево столкнулся с незарегистрированным в установленном порядке мопедом «Альфа» под управлением 17-летнего юноши.

В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист был госпитализирован с различными травмами. В момент происшествия пострадавший был без защитной экипировки, а также не имел права управления транспортными средствами.