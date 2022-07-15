В Туле на улице Тимирязева из-за короткого замыкания загорелся трамвай Фото: соцсети

Утром 15 июля, в 7:50, в Туле на улице Тимирязева случилось необычное происшествие - на маршруте загорелся трамвай, об этом в соцсетях сообщили очевидцы, которые поделились видеозаписью.

На записи видны густые клубы дыма, валившие из салона трамвая. Несмотря на это, никто из людей не пострадал. По имеющейся информации от регионального МЧС, причиной происшествия стало короткое замыкание, а тушить трамвай выезжали два пожарных расчета.