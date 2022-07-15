В Тульской области спасатели нашли и обезвредили артснаряд калибра 152 мм Фото: материалы пресс-служб

14 июля спецгруппа Областной поисково-спасательной службы Управления противопожарной службы Тульской области обезвредила артиллерийский снаряд калибром 152 мм. Его обнаружили в селе Тшлыково Чернского района.

Управление МЧС напоминает жителям региона правила поведения, если обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.