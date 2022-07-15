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Происшествия15 июля 2022 6:57

В Тульской области спасатели нашли и обезвредили артснаряд калибра 152 мм

Его нашли в Чернском районе на территории села Тшлыково
Источник:kp.ru
В Тульской области спасатели нашли и обезвредили артснаряд калибра 152 мм

В Тульской области спасатели нашли и обезвредили артснаряд калибра 152 мм

Фото: материалы пресс-служб

14 июля спецгруппа Областной поисково-спасательной службы Управления противопожарной службы Тульской области обезвредила артиллерийский снаряд калибром 152 мм. Его обнаружили в селе Тшлыково Чернского района.

Управление МЧС напоминает жителям региона правила поведения, если обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.