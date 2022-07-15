Стала известна стоимость школьного питания в Туле в новом учебном году Фото: Алексей ФОКИН

Жителей Тулы уже предупреждали, что с 1 сентября стоимость питания в школьных столовых поднимется из-за подорожания продуктов, а теперь стала известна конкретная сумма.

Так, если в прошлом году стоимость питания составляла 63,97 рубля за один прием пищи в день (завтрак или обед) и 127,94 рубля за двухразовое питание, то с 1 сентября 2022 года цены вырастут до 74 и 148 рублей соответственно.

В следующий раз плату за питание планируется проиндексировать в 2024 году, с 1 января - стоимость питания вырастет до 77 и 154 рублей на одного ребенка в день.