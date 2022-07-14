Пруд под Тулой зарос сине-зелеными водорослями из-за канализационных стоков Фото: соцсети

Под Тулой, между садовым товариществом «Мыза-3», Молодежным поселком и деревней Медвенка погибает пруд, в который сливаются канализационные стоки.

Из-за загрязнения пруд активно затягивают сине-зеленые водоросли, что крайне неблагоприятно сказывается на состоянии водоема. Эти водоросли выделяют токсины, из-за которых гибнут, либо перестают вырабатывать кислород донные растения, а это приводит к гибели рыбы и делает водоем непригодным для купания.

По факту слива канализационных стоков экологи-активисты направили обращения в контрольно-надзорные органы.