16 и 17 июля Тульский экзотариум приглашает вместе отметить День змей Фото: материалы пресс-служб

Тульский экзотариум - это специализированный зоопарк рептилий, а потому каждый год, начиная с 2008 года, здесь с размахом отмечают День змей.

В этот раз празднование пройдет в выходные - 16 и 17 июля, и туляков и гостей гороад приглашают присоединиться. Гостей ждет обширная программа:

16 июля

Экзотариум в парке:

11:00 – 12:30: Концертная программа на площадке перед экспозицией: музыканты, танцоры, Детский цирк Тулы, анимация.

12:30: Флэшмоб Snake (там же).

10:00: Открытие выставок «Культура и животный мир Вьетнама», «Змеи лабораторий» в экспозиции.

13:00 – 17:00: аквагрим, «Познавариум. Знакомство со змеями», мастер-классы, игротека, квест по экспозиции «Самоход».

15:00 – 16:00: Художественный мастер-класс «Змеи в профиль и в анфас».

14:00, 16:00, 18:00: «Герпетологический ликбез». Демонстрационное кормление (По предварительной записи).

Экзотариум на Октябрьской:

10:00: Открытие выставки «Змеи Вьетнама».

13:00 – 15:00: «Познавариум. Знакомство со змеями».

17 июля

Экзотариум в парке:

11:00 – 12:30: Концертная программа: музыканты, танцоры, Детский цирк Тулы на площадке перед экспозицией.

13:00 – 17:00: аквагрим (за отдельную плату), «Познавариум. Знакомство со змеями», мастер-классы, игротека, квест по экспозиции «Самоход».

14:00, 16:00, 18:00: «Герпетологический ликбез». Демонстрационное кормление. По предварительной записи*.

15:00 – 16:00: «Змеиное дефиле. (Без)опасная красота». Международный конкурс красоты змей.

Экзотариум на Октябрьской:

10:00: Открытие выставки «Змеи Вьетнама».

13:00 – 15:00: «Познавариум. Знакомство со змеями».