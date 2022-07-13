Двое жителей Тульской области обчистили гараж 53-летней женщины Фото: Алексей ФОКИН

В Богородицке в отделение полиции с заявлением обратилась 53-летняя местная жительница, которая сообщила, что из ее гаража пропали медный кабель, водяной насос, электрощиток, аккумулятор и точильный станок.

Полицейским удалось установить личности и местонахождение злоумышленников, которыми оказались безработные ранее судимые местные жители 42 и 39 лет. Предположительно, они, решив обокрасть гараж, проникли внутрь, повредив его стену. Подозреваемые признались в содеянном.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.