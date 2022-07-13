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Общество13 июля 2022 6:43

В Тульской области природоохранная прокуратура проверяет жалобы жителей на сброс нечистот в поле

В ясногорск сотрудники ведомства выехали вместе со специалистами в сфере природопользования и сотрудниками министерства природных ресурсов и экологии Тульской области
Источник:kp.ru
В Тульской области природоохранная прокуратура проверяет жалобы жителей на сброс нечистот в поле

В Тульской области природоохранная прокуратура проверяет жалобы жителей на сброс нечистот в поле

Фото: материалы пресс-служб

Тульская природоохранная прокуратура после публикаций в СМИ о том, что в Ясногорске жители жалуются на ассенизаторские машины, которые сливают нечистоты в поле, организовала проверку с привлечением специалистов в сфере природопользования и сотрудников министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

Проверка установила, что иловые площадки очистных сооружений в Ясногорске содержатся ненадлежащим образом, из-за чего на поверхности земли разливаются сточные воды, кроме того допускается размещение отходов на территории очистных сооружений, есть и другие нарушения.

В рамках проверки также запросили и изучили необходимую документацию, дали оценку действиям органа местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации.

По результатам проверки с целью устранения выявленных нарушений природоохранная прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.