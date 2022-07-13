В Тульской области природоохранная прокуратура проверяет жалобы жителей на сброс нечистот в поле Фото: материалы пресс-служб

Тульская природоохранная прокуратура после публикаций в СМИ о том, что в Ясногорске жители жалуются на ассенизаторские машины, которые сливают нечистоты в поле, организовала проверку с привлечением специалистов в сфере природопользования и сотрудников министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

Проверка установила, что иловые площадки очистных сооружений в Ясногорске содержатся ненадлежащим образом, из-за чего на поверхности земли разливаются сточные воды, кроме того допускается размещение отходов на территории очистных сооружений, есть и другие нарушения.

В рамках проверки также запросили и изучили необходимую документацию, дали оценку действиям органа местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации.

По результатам проверки с целью устранения выявленных нарушений природоохранная прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.