В Туле на Новомосковском шоссе произошло тройное ДТП

Как сообщили очевидцы и позднее подтвердили в УГИБДД, утром 12 июля в Туле на Новомосковском шоссе столкнулись три автомобиля - Volkswagen Polo, Audi 100 и ГАЗель.

По словам людей, ставших свидетелями происшествия, Audi на высокой скорости врезался в стоявший на повороте к деревне Трушкино Volkswagen, которую от удара развернуло, а виновник ДТП отлетел в кювет. Также "под удар" одного из участников попал автомобиль ГАЗель.

По имеющимся данным, никто из людей в аварии не пострадал, но автомобили оказались сильно повреждены.