В Туле на улице Грибоедова ночной ветер повалил дерево и электрический столб Фото: соцсети

Ночная непогода, обрушившаяся на область с 11 на 12 июля, обернулась для Тулы очередным ЧП: в поселке Западный в Скуратово шквальный ветер повалил дерево, а то, падая, утянуло за собой столб линии электропередач.

В Туле на улице Грибоедова ночной ветер повалил дерево и электрический столб Фото: соцсети

О происшествии сообщили очевидцы, которые поделились фотографиями с места происшествия в соцсетях.

"Гнилые деревья, гнилые столбы. Ничего удивительного. Хорошо ничего и никого [под ними] не было", - прокомментировал фотографии один из жителей.