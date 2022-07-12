В Тульской области 24-летнего мотоциклиста сбил КАМАЗ Фото: материалы пресс-служб

11 июля в 10:30 на улице Победы в Плавске Тульской области произошло ДТП с участием мотоциклиста.

По предварительной информации, 41-летний мужчина на автомобиле КАМАЗ при повороте налево)не уступил дорогу ехавшему навстречу мотоциклу Chituma Falcon Speedfire под управлением 24-летнего молодого человека.

В результате ДТП водитель мотоцикла был госпитализирован с различными травмами. В момент происшествия он был в шлеме, но без защитной экипировки.