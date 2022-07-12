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Происшествия12 июля 2022 10:32

В Тульской области 24-летнего мотоциклиста сбил КАМАЗ

Пострадавшего молодого человека госпитализировали
Источник:kp.ru
В Тульской области 24-летнего мотоциклиста сбил КАМАЗ

В Тульской области 24-летнего мотоциклиста сбил КАМАЗ

Фото: материалы пресс-служб

11 июля в 10:30 на улице Победы в Плавске Тульской области произошло ДТП с участием мотоциклиста.

По предварительной информации, 41-летний мужчина на автомобиле КАМАЗ при повороте налево)не уступил дорогу ехавшему навстречу мотоциклу Chituma Falcon Speedfire под управлением 24-летнего молодого человека.

В результате ДТП водитель мотоцикла был госпитализирован с различными травмами. В момент происшествия он был в шлеме, но без защитной экипировки.