В Тульской области проекты ученых получат поддержку на сумму около 15 млн рублей Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области подвели итоги конкурса грантов Правительства Тульской области в сфере науки и техники в 2022 году. В этот раз общий объем поддержки составил 15 млн рублей, которые распределят между победителями конкурса, которыми стали 35 проектов:

- 6 проектов в номинации «Разработки и исследования по направлениям деятельности научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) «ТулаТЕХ» по 1 млн рублей каждый;

- 3 проекта в номинации «Разработки и исследования в области композитных материалов» по 400 тысяч рублей каждый;

- 6 проектов в номинации «Научно-исследовательские проекты в сфере естественных и технических наук» по 500 тысяч рублей каждый;

- 3 проекта в номинации «Научно-исследовательские проекты в сфере гуманитарных и общественных наук» по 300 тысяч рублей каждый;

- 5 проекты в номинации «Проекты молодых ученых» по 300 тысяч рублей каждый;

- 12 проектов в номинации «Подготовка и издание научных трудов, публикация статей в журналах, индексируемых в международных базах данных, оформление заявок на получение патента на изобретение, полезную модель, организация и проведение научных конференций и семинаров, участие в международных конференциях» по 200 тысяч рублей каждый.

Всего комиссия рассмотрела 212 заявок. В итоге поддержку получили работы в области медицины, экологии, оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, композитных материалов, химии, истории, социологии. Кроме того, поддержаны проекты, направленные на вовлечение в научную деятельность молодых ученых, импортозамещение.